NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 44 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen für einige europäische Autobauer in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an die Erkenntnisse aus der Berichtssaison an. Die Hersteller hätten weiter ein Problem mit dem immer schwächeren Markt in China und gleichzeitig härterer Konkurrenz aus China in der Heimat. Die schnellere Adoption von E-Autos gehe zulasten der Margen. Kostensenkungen blieben die eigentliche Stellschraube für die Ergebnisse./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST



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