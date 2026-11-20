Berlin - Angesichts steigender Masern-Zahlen in den USA warnt der Hausärztinnen- und Hausärzteverband vor einer wachsenden Skepsis gegenüber Impfungen auch in Deutschland. Die Co-Bundesvorsitzende Nicola Buhlinger-Göpfarth sagte der "Rheinischen Post", auch sie blickten besorgt auf die steigenden Masernfälle und die zunehmende Impfskepsis in Teilen der USA. Aktuell sei die Zahl der überzeugten Impfverweigerer in Deutschland zwar weiterhin klein, aber die Skepsis wachse auch hierzulande. Das spüre man immer öfter in den Praxen.



Buhlinger-Göpfarth sagte, man müsse mehr dafür tun, dass das Vertrauen in Impfungen hierzulande nicht immer weiter ins Rutschen komme. Das wichtigste Mittel gegen Skepsis sei Aufklärung, sagte sie weiter. Viele Sorgen könne man ganz einfach im Gespräch nehmen, erklärte die Ärztin mit Blick auf Sprechstunden in Praxen. Aber auch der Staat müsse an seiner Glaubwürdigkeit arbeiten. Da helfe es natürlich überhaupt nicht, wenn einzelne Parteien oder ihre Vertreter mit irreführenden Behauptungen über schlimme Impffolgen die Angst vieler Menschen befeuerten, mahnte Buhlinger-Göpfarth.



Neben einer wachsenden Skepsis sei ein weiteres Problem, dass die zweite Masern-Impfung häufig schlicht versäumt werde. Buhlinger-Göpfarth sagte, dabei handele es sich nicht um eine Booster-Impfung. Die zweite Impfung solle mögliche Impflücken schließen, da nicht jeder Geimpfte auf die erste Masern-Impfung entsprechend reagiere. Daher brauche es beide Impfungen für einen möglichst sicheren Schutz.





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