Passau - Die Erfindung der Schrift war eine der grössten technologischen Revolutionen in der Geschichte der menschlichen Kommunikation. Doch laut Forschenden der Universitäten Passau und Zürich hat diese Revolution die Sprache weit weniger verändert als bisher angenommen. Womöglich könnten bei aktuellen technologischen Revolutionen die Auswirkungen auf die Sprache ebenfalls geringer sein, als viele befürchten. Die Schrift zählt zu den bedeutendsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab