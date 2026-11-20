Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Montserrat, zwanzig Jahre Venture Leaders: 2006 gab es in der Schweiz kaum Risikokapital, heute fliessen fast drei Milliarden pro Jahr und praktisch jede Hochschule hat einen Accelerator. Welche Lücke wollten Sie damals mit dem Programm im Schweizer Startup-Ökosystem schliessen und welche Rolle spielt das Angebot von Venture Leaders heute für Startups? Jordi Montserrat: Als wir Venture Leaders 2006 ins Leben riefen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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