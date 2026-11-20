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electrovac AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026/2027 - Umsatz und EBIT steigen



20.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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electrovac AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026/2027 - Umsatz und EBIT steigen Umsatz steigt um 10,5 % auf EUR 61,5 Mio. (Vj. EUR 55,7 Mio.)

EBIT um 25,1 % auf EUR 8,2 Mio. gestiegen (Vj. EUR 6,5 Mio.), EBIT-Marge bei 13,3 % (Vj. 11,7 %); um IPO-Kosten bereinigtes EBIT bei EUR 10,4 Mio.

Konzernperiodenüberschuss erhöht sich um 20,0 % auf EUR 5,3 Mio. (Vj. EUR 4,4 Mio.)

Eigenkapitalquote von 70,5 % (31.03.2026: 55,1 %) nach dem Börsengang

Ausblick 2026/2027: EBIT-Prognose auf EUR 13 Mio. bis EUR 14 Mio. angehoben (um IPO-Kosten bereinigt: EUR 15 Mio. bis EUR 16 Mio.); Umsatzerwartung von EUR 120 Mio. bis EUR 130 Mio. Salzweg, 20. November 2026 - Die electrovac AG ("electrovac", die "electrovac Gruppe" oder das "Unternehmen", ISIN DE000A420ZL4), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, hat heute ihren Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2026 bis zum 30. September 2026 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 erwirtschaftete die electrovac Gruppe einen Umsatz von EUR 61,5 Mio. (Vj. EUR 55,7 Mio.). Das Wachstum resultierte insbesondere aus den Geschäftsbereichen Industrials und Aerospace & Defense, in denen eine gestiegene Nachfrage sowie positive Preiseffekte zu einem überproportionalen Umsatzanstieg um 31,1 % respektive 20,0 % führten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 25,1 % von EUR 6,5 Mio. auf EUR 8,2 Mio. Im EBIT sind einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang in Höhe von EUR 2,3 Mio. enthalten. Bereinigt um diese Aufwendungen erreichte die electrovac Gruppe ein EBIT von EUR 10,4 Mio. Die Ergebnisverbesserung ist insbesondere auf die positive Umsatzentwicklung in den margenstarken Geschäftsbereichen Industrials und Aerospace & Defense sowie eine über den Erwartungen liegende Betriebsleistung des Konzerns zurückzuführen. Darüber hinaus trugen positive Währungseffekte zur Ergebnisentwicklung bei. Die EBIT-Marge lag im Berichtszeitraum bei 13,3 % (Vj. 11,7 %), bereinigt um die IPO-Kosten bei 16,9 %. Der Gewinn vor Steuern im Konzern betrug EUR 7,4 Mio. (Vj. EUR 5,7 Mio.). Der Konzernüberschuss erhöhte sich um 20,0 % auf EUR 5,3 Mio. (Vj. EUR 4,4 Mio.). Durch den am 30. April 2026 erfolgten Börsengang verbesserte sich die Eigenkapitalausstattung der electrovac Gruppe deutlich. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich zum 30. September 2026 auf 70,5 % (31. März 2026: 55,1 %). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente stiegen auf EUR 24,3 Mio. (31. März 2026: EUR 2,1 Mio.). Hingegen reduzierten sich die Finanzverbindlichkeiten auf EUR 9,1 Mio. (31. März 2026: EUR 13,1 Mio.). Dieter Thumfart, CEO von electrovac: "Mit dem Börsengang haben wir dauerhaften Zugang zum Kapitalmarkt und den finanziellen Spielraum für unsere Wachstumsstrategie gewonnen. Das erste Halbjahr 2026/2027 zeigt, dass dieser Weg trägt: Das Wachstum kommt aus unseren margenstarken Bereichen Aerospace & Defense und Industrials, und unsere Betriebsleistung liegt über den Erwartungen. Darauf bauen wir die Umsetzung unserer Wachstumsinitiativen konsequent auf." Entwicklung der strategischen Bereiche Im Bereich Personal Safety lag der Umsatz mit EUR 29,7 Mio. um 9,7 % über dem Vorjahreswert (Vj. EUR 27,1 Mio.). In den Bereichen Aerospace & Defense und Industrials verzeichnete die electrovac Gruppe ein Umsatzwachstum um 20,0 % auf EUR 11,5 Mio. (H1 2025/2026: EUR 9,6 Mio.) und 31,1 % auf EUR 12,7 Mio. (H1 2025/2026: EUR 9,7 Mio.). Das Book-to-Bill-Ratio liegt in beiden Bereichen bei 1,97 respektive 1,74. Im Bereich Other Mobility sank der Umsatz planmäßig auf EUR 7,6 Mio. (Vj. EUR 9,3 Mio.). Ausblick 2026/2027 Die electrovac Gruppe konnte im ersten Halbjahr 2026/2027 wie erwartet eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnen. Für das Gesamtjahr 2026/2027 wird dementsprechend weiterhin mit einem Anstieg der konsolidierten Umsätze auf EUR 120 Mio. bis EUR 130 Mio. gerechnet (Vorjahr: EUR 118,0 Mio.). Infolge der positiven Entwicklung in den Bereichen Aerospace & Defense und Industrials und einer über den Erwartungen liegenden Betriebsleistung hat die electrovac Gruppe ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 am 21. Oktober 2026 angehoben. Das Unternehmen rechnet nunmehr im Gesamtjahr mit einem EBIT von EUR 13 Mio. bis EUR 14 Mio. (bislang: EUR 11 Mio. bis EUR 12 Mio.) und einem um IPO-Kosten bereinigten EBIT von EUR 15 Mio. bis EUR 16 Mio. (bislang: EUR 13 Mio. bis EUR 14 Mio.). Der vollständige Halbjahresbericht 2026/2027 ist unter https://www.electrovac.com/investor-relations/publikationen/ abrufbar. Ausgewählte Finanzkennzahlen (in EUR Mio.)

Ertrags- und Finanzlage

H1 2026/2027 H1 2025/2026 Umsatz 61,5 55,7 EBIT 8,2 6,5 Operativer Cashflow 3,0 2,7 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3,3 -0,9 Vermögenslage 30.09.2026 31.03.2026 Bilanzsumme 121,2 93,8 Eigenkapital 85,5 51,7 Eigenkapitalquote (in %) 70,5 55,1 Zahlungsmittel 24,3 2,1 Mitarbeitende (Anzahl, Durchschnitt) * 562 545 * Vollzeitäquivalente inkl. Leihpersonal

Über electrovac Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik herstellt. Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die maßgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in großen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr Informationen finden Sie unter www.electrovac.com.

Kontakt electrovac AG

Anglstraße 4

94121 Salzweg, Deutschland



Investor Relations

Frederic Hilke, Jonas Schneider

iron AG

E-Mail: ir@electrovac.com

Telefon: +49 (0) 221-914097-12



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