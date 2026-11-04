Original-Research: electrovac AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu electrovac AG
Margenerwartung für 2026/27 angehoben, vorläufige Zahlen für H1
Die electrovac AG (ISIN DE000A420ZL4, Regulierter Markt, Prime Standard) hat die EBIT-Erwartung für 2026/27 um € 2 Mio. angehoben und zielt nun auf eine EBIT-Bandbreite zwischen € 13 Mio. und € 14 Mio. Bereinigt um die IPO-Kosten entspricht dies einem EBIT zwischen € 15 Mio. und € 16 Mio. Zudem wurden vorläufige Zahlen für H1 2026/27 vermeldet, die die Prognoseanhebung untermauern (s.u.). Treiber der Entwicklung sind laut Unternehmen die margenstarken Geschäftsbereiche "Aerospace & Defence" und "Industrie". Die Umsatzerwartung bleibt unverändert, weshalb sich die implizit geguidete EBIT-Marge nun in der Größenordnung von über 10% bewegt. Wir haben unsere Schätzungen entsprechend angepasst.
Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Bewertung resultieren in einem Fairen Wert von € 14,37. Daraus leiten wir unser Rating "Kaufen" ab.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: electrovac_20261104_KurzanalyseBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
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Daniel Grossjohann
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