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electrovac-Hauptversammlung: Wachstumsinitiativen kommen gut voran - Vorstand bekräftigt angehobene Ergebnisprognose für 2026/2027



29.10.2026 / 09:30 CET/CEST

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electrovac-Hauptversammlung: Wachstumsinitiativen kommen gut voran - Vorstand bekräftigt angehobene Ergebnisprognose für 2026/2027 Salzweg, 29. Oktober 2026 - Die electrovac AG (ISIN: DE000A420ZL4), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, hat gestern ihre erste ordentliche Hauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen abgehalten. Die Versammlung fand virtuell statt. Dieter Thumfart, CEO der electrovac AG, erläuterte die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025/2026 und im ersten Halbjahr 2026/2027, berichtete über den Stand der Wachstumsstrategie und stellte sich den Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre. Rekordjahr 2025/2026 und guter Start in das neue Geschäftsjahr 2026/2027 Nach Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr, ist die electrovac-Gruppe auch gut in das Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im ersten Halbjahr (1. April bis 30. September 2026) um 10,4 % auf EUR 61,5 Mio. (Vj. EUR 55,7 Mio.). Das EBIT erhöhte sich um 26,1 % auf EUR 8,2 Mio. (Vj. EUR 6,5 Mio.), die EBIT-Marge auf 13,3 % (Vj. 11,7 %) - obwohl darin einmalige IPO-Kosten von EUR 2,3 Mio. enthalten sind. Das Wachstum kam vor allem aus den Bereichen Industrials und Aerospace & Defense. Wachstumsinitiativen: Fortschritte in allen vier Handlungsfeldern Im Mittelpunkt der Ausführungen des Vorstands standen die Fortschritte bei den vier Wachstumsinitiativen, die electrovac zum Börsengang angekündigt hat. Thailand: Ziel ist eine Verdopplung der Produktionskapazitäten. Die Gebäudefläche wurde bereits verdoppelt, der Mietvertrag ist unterzeichnet und der Ausbau der Infrastruktur nahezu abgeschlossen. Die Maschinen für die dritte Produktionslinie sind bestellt bzw. bereits in Arbeit. Der Produktionsstart ist unverändert für September 2027 geplant. China: electrovac baut nach dem Prinzip "local for local" eine Endfertigung für Airbag-Anzünder vor Ort auf. Auf China entfielen im Geschäftsjahr 2025/2026 bereits rund 28 % des Konzernumsatzes. Die Standortsuche konzentriert sich auf den Raum Shanghai, drei Standorte im Raum Changzhou stehen zur Auswahl. Die Entscheidung soll bis Ende Dezember 2026 fallen. USA: Mit einer eigenen Präsenz will electrovac den Zugang zum US-Markt erschließen, insbesondere im Bereich Defense & Aerospace. Die Vorbereitungen starten im November 2026. Aerospace & Defense: Im ersten Halbjahr hat electrovac die Produktionskapazitäten in Österreich und Deutschland erweitert und zusätzliches Personal eingestellt. In Österreich wurde ein Zwei-Schicht-Betrieb eingeführt; weitere Anpassungen folgen in den kommenden Monaten. In Deutschland hat das Unternehmen die Zertifizierung nach EN 9100 bzw. die Nadcap-Akkreditierung gestartet. Damit ist der Kapazitätsausbau in Aerospace & Defense als erster Meilenstein der Roadmap 2026/2027 erreicht. Ausblick 2026/2027: Angehobene Ergebnisprognose bekräftigt Für das laufende Geschäftsjahr 2026/2027 (31. März 2027) hat der Vorstand die Ergebnisprognose kürzlich angehoben und erwartet nun ein EBIT von EUR 13 Mio. bis EUR 14 Mio. und ein um IPO-Kosten bereinigtes EBIT von EUR 15 Mio. bis EUR 16 Mio. Die Umsatzprognose von EUR 120 Mio. bis EUR 130 Mio. bleibt unverändert. Gründe für die Anhebung sind die positive Entwicklung in den Bereichen Aerospace & Defense und Industrials sowie eine über den Erwartungen liegende Betriebsleistung. "Ein halbes Jahr nach dem Börsengang setzen wir um, was wir angekündigt haben: Bei den Wachstumsinitiativen sind wir gut vorangekommen", sagte Dieter Thumfart. "Zugleich zeigt das erste Halbjahr, dass sich das Wachstum in Aerospace & Defense und Industrials zunehmend in unserem Ergebnis niederschlägt. Bereinigt um die Kosten des Börsengangs erwarten wir ein EBIT über dem Niveau unseres Rekordjahres. Das geopolitische Umfeld bleibt dennoch anspruchsvoll, die erste Jahreshälfte gibt uns aber Grund zur Zuversicht, dass wir unsere Ziele in diesem Geschäftsjahr erreichen werden." Beteiligung und Abstimmungsergebnisse Die Beteiligung an der Hauptversammlung lag bei 83,6 % des Grundkapitals. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zu, darunter der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, der Wahl der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026/2027 sowie den Vergütungssystemen für Vorstand und Aufsichtsrat. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der electrovac AG unter https://www.electrovac.com/investor-relations/hauptversammlung/ verfügbar.

Über electrovac Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik herstellt. Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die maßgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in großen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr Informationen finden Sie unter www.electrovac.com .

Kontakt electrovac AG

Anglstraße 4

94121 Salzweg, Deutschland Investor Relations:

Frederic Hilke, Jonas Schneider

iron AG

E-Mail: ir@electrovac.com

Telefon: +49 (0) 221-914097-12



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