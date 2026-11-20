Die Novo-Nordisk-Aktie hat seit Jahresbeginn rund -18% verloren. Nun nimmt sich der dänische Pharmakonzern eines Problems an, das an der Börse bislang vergleichsweise wenig Beachtung findet: Einer US-Studie zufolge brechen knapp 65% der Patienten ohne Typ-2-Diabetes ihre GLP-1-Therapie innerhalb eines Jahres ab. Mit einer neuen digitalen Plattform möchte Novo Nordisk die Patienten langfristig besser begleiten. Könnte darin ein unterschätzter Hebel ...

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