Die Novo-Nordisk-Aktie hat seit Jahresbeginn rund -18% verloren. Nun nimmt sich der dänische Pharmakonzern eines Problems an, das an der Börse bislang vergleichsweise wenig Beachtung findet: Einer US-Studie zufolge brechen knapp 65% der Patienten ohne Typ-2-Diabetes ihre GLP-1-Therapie innerhalb eines Jahres ab. Mit einer neuen digitalen Plattform möchte Novo Nordisk die Patienten langfristig besser begleiten. Könnte darin ein unterschätzter Hebel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de