Die Nvidia-Aktie ist trotz guter Quartalszahlen auf 145,98 US-Dollar gefallen und notiert damit rund -40% unter ihrem Allzeithoch. Operativ zeigt der KI-Chipkonzern weiterhin Stärke, doch der Rücktritt von Jensen Huang sorgt für erhebliche Unsicherheit über die künftige Führung. Überwiegt bald wieder das starke Geschäft oder droht charttechnisch der nächste Abverkauf? Chartanalyse zu Nvidia Die guten Quartalszahlen konnten den Kursrutsch bislang ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.