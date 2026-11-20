Die Nvidia-Aktie ist trotz guter Quartalszahlen auf 145,98 US-Dollar gefallen und notiert damit rund -40% unter ihrem Allzeithoch. Operativ zeigt der KI-Chipkonzern weiterhin Stärke, doch der Rücktritt von Jensen Huang sorgt für erhebliche Unsicherheit über die künftige Führung. Überwiegt bald wieder das starke Geschäft oder droht charttechnisch der nächste Abverkauf? Chartanalyse zu Nvidia Die guten Quartalszahlen konnten den Kursrutsch bislang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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