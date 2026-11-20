Heidenheim (ots) -- Organisches Umsatzwachstum von 3,2 %, Umsatzerlöse steigen auf 1.885,0 Mio. EUR- Bereinigtes EBITDA liegt bei 238,7 Mio. EUR und damit 42,9 Mio. EUR bzw. 21,9 % über Vorjahreswert; bereinigte EBITDA-Rendite mit 12,7 % um 2 Prozentpunkte über Vorjahreswert- Höhere Materialkosten und eine veränderte Marktdynamik im Vorfeld der Rückerstattungsänderungen 2027 beeinflussen das vierte Quartal 2026- Ergebnisprognose für 2026 für das bereinigte EBITDA um 10 Mio. EUR auf eine Bandbreite von 280 bis 320 Mio. EUR erhöht- Im Jahr 2027 werden Rückerstattungskürzungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie geplante Änderungen aus dem Pflegeneuordnungsgesetz die sonst positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung deutlich belastenHARTMANN hat die positive Entwicklung der ersten sechs Monate im dritten Quartal fortgesetzt. Von Januar bis September 2026 erzielte das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 3,2 %. Die Umsatzerlöse der ersten drei Quartale betrugen 1.885,0 Mio. EUR.Das bereinigte EBITDA stieg um 21,9 % auf 238,7 Mio. EUR und lag per Ende September 2026 um 42,9 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite verbesserte sich damit um 2 Prozentpunkte von 10,7 % auf 12,7 %.Auch in den ersten neun Monaten 2026 profitierte die Geschäftsentwicklung von den Effekten des erfolgreich abgeschlossenen Transformationsprogramms. Mit der darauf aufbauenden Strategie PLUS2030 führt HARTMANN die Ausrichtung auf profitables Wachstum, Innovation und Produktivität konsequent fort und hat sich dabei mit Vertriebseffizienz und Stärkung der Kundennähe zusätzliche Schwerpunkte gesetzt.Umsatzentwicklung der SegmenteIm Segment Wundversorgung waren erneut die moderne Wundversorgung mit atraumatischen Verbänden und eine positive Geschäftsentwicklung in den USA die wesentlichen Treiber für das erzielte Wachstum. Belastend wirkten hingegen Änderungen bei den Regelungen für die Rückerstattung in Frankreich und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung in diesem Bereich in Deutschland.Im Segment Inkontinenzmanagement war das Wachstum insbesondere auf Inkontinenzhosen sowie Produkte für die Versorgung mittlerer bis schwerer Inkontinenz zurückzuführen.Das Infektionsmanagement war das wachstumsstärkste Segment; dies lag vor allem an neuen Produkten zur Flächendesinfektion, aber auch an OP-Sets sowie OP- und Untersuchungshandschuhen.Das Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe lag bei den Umsatzerlösen unter dem Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere die Entwicklung bei Kneipp, aber auch die CMC- und die KOB-Gruppe verzeichneten Rückgänge beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Prognose 2026 und Ausblick 2027Die als Folge des Iran-Kriegs gestiegenen Kosten für Material, Energie und Fracht haben zu Belastungen im dritten Quartal geführt. Diese werden sich im vierten Quartal voraussichtlich noch stärker auswirken, insbesondere da HARTMANN diese Kostenerhöhungen nur teilweise durch Preismaßnahmen kompensieren kann.Für das Jahr 2027 erwartet HARTMANN durch die geplanten Änderungen aus dem Pflegeneuordnungsgesetz und die neuen Regelungen in der gesetzlichen Krankenversicherung deutliche Belastungen der ansonsten positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung.Diese Änderungen werden bereits im vierten Quartal 2026 veränderte Marktdynamiken auslösen, die das Ergebnis belasten werden.Für das Geschäftsjahr 2026 plant HARTMANN weiterhin mit einem moderaten organischen Umsatzwachstum. Aufgrund der sehr positiven Ergebnisentwicklung bis zum Ende des dritten Quartals erhöht HARTMANN die Prognose für das bereinigte EBITDA um 10 Mio. EUR auf eine Bandbreite von 280 bis 320 Mio. EUR, trotz höherer Materialkosten und der erwarteten schwächeren Marktdynamik im vierten Quartal.Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relationsPressekontakt:Christopher WolfPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 3030E-Mail: presse@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34248/6394330