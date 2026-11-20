Hilfsgelder, die auch Menschen ohne Bankkonto erreichen. Fabriken, die gebaut werden, bevor der erste Bagger auffährt. KI-Agenten, die Softwarefehler selbst finden und beheben. Und eine Gründerin, die Food Waste mit künstlicher Intelligenz messbar macht. Für solche Pionierleistungen vergab der Digital Economy Award heute Abend zehn Auszeichnungen. Vor rund 600 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Forschung standen 29 Finalist:innen aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab