SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Auch der Rekord-Börsengang des KI-Konzerns Anthropic hat die Stimmung an den Aktienmärkten nicht nachhaltig aufhellen können. Die Stimmung bleibt damit in Summe schlecht.

So war schon am US-Aktienmarkt die Hoffnung auf einen Wandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic nicht aufgegangen. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Erfinder des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst sehr gefragt, die Euphorie ließ jedoch schnell nach. Nach einem Tageshoch von 115 US-Dollar schlossen sie bei rund 97 Dollar. Im außerbörslichen Handel geben sie weiter nach.

"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia-Affäre schweben weiterhin über dem Markt", schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg in seinem Morgenkommentar. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze.

Nach der Vortagesstabilisierung gingen insbesondere die technologiewertelastigen Leitindizes in Japan und Südkorea in die Knie. Der japanische Nikkei 225 sackte um gut 5 Prozent auf 56.436,65 Punkte ab, der südkoreanische Kospi ähnlich deutlich.

Noch trister sah es an Taiwans technologielastigem Aktienmarkt aus, der einen weiteren Ausverkauf erlebte. Der Taiex -Index brach um mehr als 6 Prozent ein, wodurch sein Wochenverlust auf fast 18 Prozent anschwoll - und das, obwohl die lokalen Behörden mit Leerverkaufsbeschränkungen eingegriffen hatten. Dies erschwert Spekulanten auf fallende Kurse zu wetten.

Taiwan ist einer der weltweit wichtigsten Standorte für die Herstellung von KI-Hardware wie Prozessoren und Servern und damit das Rückgrat des weltweiten KI-Booms. Entsprechend deutlich reagiert die Börse des Landes auf globale Stimmungsumschwünge.

Verluste gab es auch in China, wenngleich weniger hohe. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festlands-Werten fiel 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong sank um rund zwei Prozent.

Der australische S&P ASX 200 knüpfte mit einem Minus von gut eineinhalb Prozent auf 8.592,65 Punkte an die Vortagsverluste an. Der rohstofflastige Index leidet weiter unter den Preisrückgängen etwa für Kupfer, Nickel und andere Metalle./mis/jha/

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