Eine Photovoltaik-Anlage erzeugt häufig mitten am Tag den meisten Strom, während das eigene Elektroauto gar nicht zu Hause steht. Die Wallbox in der Einfahrt bleibt ungenutzt. Warum sollten wir den Strom nicht direkt nutzen, um ein anderes Elektroauto aufzuladen? Das ist in groben Zügen die Frage, auf die das niederländische Start-up Pulsa eine Antwort geben will. Und es schließt sich logischerweise noch eine weitere Frage an: Wer mit dem Elektroauto fernab der eigenen Wallbox unterwegs ist oder aber gar keine private Lademöglichkeit hat, muss das öffentlich zugängliche Angebot nutzen - und unter ...

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