Zürich - An den weltweiten Börsen geht der Tech- und KI-Ausverkauf zum Wochenschluss weiter. Davon ist auch der Schweizer Leitindex SMI betroffen. Allerdings bewahren ihn die Kursgewinne der schwer gewichteten Nestlé und Novartis vor noch grösseren Verlusten. Derweil geben der deutsche Dax oder der französische Cac-40 deutlich stärker nach. Der mit Spannung erwartete Börsengang von Anthropic am Vortag hat nur kurzzeitig an den Märkten für eine gewisse ...

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