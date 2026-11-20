DJ PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Anstieg der betreuten Kundengelder um 2,2 Mrd. Euro

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BTV Vier Länder Bank AG: Anstieg der betreuten Kundengelder um 2,2 Mrd. Euro

Innsbruck (pta000/20.11.2026/09:24 UTC+1)

Die BTV Vier Länder Bank AG hat die positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal weiter fortgesetzt. Das hohe Kundenvertrauen war richtungsweisend für das gute Ergebnis. Der Periodenüberschuss vor Steuern stieg um 22,4 Mio. Euro auf 188,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Das hohe Vertrauen der Kund*innen spiegelt sich im dritten Quartal erneut in einer positiven Geschäftsentwicklung wider. Die betreuten Kundengelder stiegen um 2,2 Mrd. Euro auf 23,4 Mrd. Euro im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres.

"Insbesondere in herausfordernden Zeiten überzeugt die BTV mit ihrer hohen Kapitalstärke, finanziellen Stabilität und langfristigen Ausrichtung. Es freut mich sehr, dass unsere Kundinnen und Kunden dieses wichtige Fundament schätzen", sagt Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender der BTV. Das Eigenkapital überschritt im dritten Quartal erstmals die Marke von 2,8 Mrd. Euro. Damit verfügt die BTV über eine starke finanzielle Basis für die weitere zukünftige Entwicklung.

Ausgezeichneter Service[1]

Darüber hinaus überzeugt die BTV mit ihrem herausragenden Kundenservice. In der Kategorie "Filialbanken (regional)" erreichte sie im Rahmen einer repräsentativen Kundenbefragung der ServiceValue GmbH erneut den Goldstatus. Die Rating- und Rankingagentur ermittelt seit 12 Jahren jene Unternehmen, die aus Kundensicht den besten Service in den Bereichen Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Beratungsqualität bieten. Insgesamt wurden 869 Unternehmen aus 62 Branchen von Kund*innen aus ganz Österreich hinsichtlich ihrer Serviceleistungen bewertet.

Die Zahlen im Überblick

Bilanz Veränderung Ist 30.09.2026 Ist 30.09.2025 BTV Konzern (IFRS) Kundenforderungen 9.424 Mio.EUR 9.186 Mio. EUR +238 Mio.EUR Betreute Kundengelder 23.383 Mio.EUR 21.184 Mio. EUR +2.199 Mio. EUR Bilanzsumme 15.985 Mio.EUR 15.485 Mio. EUR +499 Mio. EUR Eigenkapital 2.802 Mio.EUR 2.617 Mio. EUR +185 Mio. EUR Primärmittel 11.917 Mio. EUR 11.407 Mio. EUR +510 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) Periodenüberschuss vor Steuern 188,5 Mio.EUR 166,2 Mio. EUR +22,4 Mio. EUR

[1] Aus Auszeichnungen und Erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden. Mehr Infos zu den Auszeichnungen erhalten Sie unter btv.at/auszeichnungen.

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Aussender: BTV Vier Länder Bank AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: MMag. Marion Plattner Tel.: +43 505 333 - 1409 E-Mail: marion.plattner@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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November 20, 2026 03:24 ET (08:24 GMT)