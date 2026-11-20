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Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 von Stiebel Eltron "WPL-I Plus", die man erstmalig auch im Keller aufstellen kann, hatte ihre Premiere am Donnerstag auf der Messe "Get Nord" in Hamburg. Die neuen Modelle mit fünf und sieben Kilowatt Heizleistung werden die Vorgänger der Reihe "WPL 09/17 IKCS" ersetzen. Bei der Aufstellung im Gebäude, gibt es keine speziellen baulichen Anforderungen an den Aufstellraum. Die Luftanschlüsse für die Zu- und Abluft können wahlweise oben, hinten oder an der linken Seite angeschlossen werden.