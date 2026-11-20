Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH



20.11.2026 / 10:04 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG Company Name: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 20.11.2026 Target price: 42,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 49,00 auf EUR 42,00.



Zusammenfassung:

Energiekontor (EKT) hat ihren Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht, der einen qualitativen Überblick über die Geschäftsentwicklung bietet. Das Unternehmen bestätigte die gesenkte EBT-Prognose von €5 Mio. bis €10 Mio. Das Projektvolumen, das sich entweder im Bau befindet oder für das ein Finanzierungsabschluss vorliegt, stieg um 10% auf 609 MW. Das Eigenanlagen-Portfolio erreichte eine Kapazität von 461 MW und erzeugte 480 GWh (+16% J/J), was vor allem auf höhere Winderträge zurückzuführen ist. Die regulatorische Planungssicherheit in Deutschland bleibt begrenzt, da weder das EEG noch das Netzpaket - die gemeinsam den regulatorischen Rahmen ab 2027 bestimmen werden - bislang verabschiedet wurden. Im Vereinigten Königreich erhielt EKT im September 2026 aktualisierte Netzanschlussangebote für sieben schottische Windprojekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 350 MW; die vorgesehenen Netzanschlusstermine liegen zwischen 2029 und 2032. Dies stellt einen Fortschritt dar, doch die Planungssicherheit für die Projektpipeline im Vereinigten Königreich ist nach wie vor relativ gering. Angesichts der hohen Unsicherheit in den beiden wichtigsten Märkten von EKT haben wir die Kapitalkostenschätzung (WACC) für das Projektentwicklungs-Segment angehoben. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von €42 (zuvor: €49). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 107%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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