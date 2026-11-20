Alle Zeichnungswege geöffnet, Roadshow gestartet Die Semper idem Underberg AG hat nun alle Zeichnungswege für ihre neue Unternehmensanleihe 2026/32 geöffnet. Zudem wird das Unternehmens-Management am 24. November 2026 von 18:30 bis 19:30 Uhr in einem Webcast für Privatanleger die neue Anleihe vorstellen und auch über die aktuelle Geschäftsentwicklung informieren. Mit der neuen Anleihe 2026/32 (ISIN: DE000A5GS750) möchte Underberg die bestehende Anleihe 2022/28 vorzeitig refinanzieren. Das neue Wertpapier hat eine Laufzeit von sechs Jahren und ein Zielvolumen von bis zu 45 Mio. Euro. Der Kupon liegt zwischen 6,00 und 6,75 % p.a., die endgültige Festlegung soll spätestens am 4. Dezember erfolgenHINWEIS: Den Anmeldungslink zum Webcast über die Plattform AIRTIME finden Sie hier "Wir haben bereits zwei Anleihen vor Fälligkeit zurückgezahlt und lösen jetzt auch die Anleihe 2022/28 knapp zwei Jahre früher ab. ...

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