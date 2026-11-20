Neuenburg - Über zwei Drittel der Menschen, die 2025 zum Arbeiten in die Schweiz eingewandert sind, hatten schon vor der Einreise eine Stelle. Dies geht aus der am Freitag veröffentlichten Migrationserhebung des Bundesamts für Statistik (BFS) hervor. Von den noch ohne Stelle Zugewanderten hätten ebenfalls zwei Drittel in den ersten drei Monaten nach Ankunft in der Schweiz eine Stelle gefunden, heisst es weiter. 2025 hatten 42 Prozent der ständigen ...

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