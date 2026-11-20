Die Midterms-Wahlen vom 3. November haben die politische Landschaft in Washington neu geordnet, ohne unser zentrales Szenario grundlegend zu verändern. Die Demokraten haben die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses übernommen. Ihr Handlungsspielraum bleibt jedoch durch das Veto des Präsidenten und die Abstimmungsregeln im Senat eingeschränkt. Für die Märkte dürfte deshalb weniger die Gesetzgebung als vielmehr die Haushaltspolitik im Vordergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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