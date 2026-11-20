Zürich - Im Gebiet der Standortmarketing-Organisation Greater Zurich Area haben sich von 2022 bis 2025 total 384 ausländische Firmen angesiedelt. Sie schufen 1417 überdurchschnittlich gut bezahlte Stellen. Zwar fiel die Zahl der neuen Arbeitsplätze tiefer aus als in der Vorperiode 2018 bis 2021, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Dafür verfügen die Beschäftigten über ein aussergewöhnlich hohes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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