Paris/London/Zürich - Die Börsenstimmung bleibt auch in Europa schlecht. Dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 droht zum Wochenschluss der sechste Verlusttag; er sank auf ein Tief seit Juni. Schon in den USA war die Hoffnung auf einen Wandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic schnell verflogen. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Erfinder des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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