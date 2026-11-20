Voltwise baut in Leopoldshöhe (Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen) seinen ersten Großbatteriespeicher in Deutschland. Die Anlage mit 56 Megawatt (MW) Leistung und 125 Megawattstunden (MWh) Kapazität soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 in Betrieb gehen. Am 19. November veranstaltete das Unternehmen den symbolischen Spatenstich. Bei voller Leistung kann der Speicher rechnerisch gut zwei Stunden lang Strom abgeben.Nach Angaben von Voltwise schafft der Speicher die notwendige Flexibilität, um den wachsenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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