Mit einem Appell an die Abgeordneten der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD setzen sich Landwirtschafts- und Erneuerbare-Energien-Verbände aus sieben Bundesländern in Sachen EEG 2027 und Netzpaket für "eine Einigung, die Investitionen auslöst" ein. Die Verbände aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern bitten die Regierungsfraktionen, "in diesen Tagen eines im Blick zu behalten: Ob diese Gesetze unserem Land nützen, entscheidet sich nicht am Tag der Verabschiedung, sondern an den Investitionen, die sie in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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