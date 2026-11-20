Mit einem Appell an die Abgeordneten der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD setzen sich Landwirtschafts- und Erneuerbare-Energien-Verbände aus sieben Bundesländern in Sachen EEG 2027 und Netzpaket für "eine Einigung, die Investitionen auslöst" ein. Die Verbände aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern bitten die Regierungsfraktionen, "in diesen Tagen eines im Blick zu behalten: Ob diese Gesetze unserem Land nützen, entscheidet sich nicht am Tag der Verabschiedung, sondern an den Investitionen, die sie in den ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.