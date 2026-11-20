Brüssel - Die Europäische Union hat klargestellt, dass das Brexit-Reset-Abkommen mit Großbritannien nicht in Kraft treten wird, solange keine Einigung über die Studiengebühren für europäische Studenten an britischen Universitäten erzielt wird.



Das berichten britische Medien unter Berufung auf EU-Vertreter. Die EU fordert demnach, dass Studenten aus ihren 27 Mitgliedstaaten die gleichen Studiengebühren zahlen wie britische Studenten. Großbritannien wurde eine Frist von sechs Monaten gesetzt, um entweder zuzustimmen oder eine Alternative zu verhandeln, heißt es.



Die EU betrachtet die Frage der Studiengebühren als "parallel" zu den heute angekündigten Abkommen über Jugendmobilität, Lebensmittelexporte und Emissionshandel. Das bedeutet, dass das von Premierminister Andy Burnham als Verbesserung des Lebens in Großbritannien gelobte Abkommen nicht umgesetzt wird, solange keine Einigung über die Studiengebühren erzielt wird. Die EU betont, dass die vier Abkommen als Paket für den EU-UK-Gipfel 2026 betrachtet werden.





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