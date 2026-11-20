EQS-News: Birkenstock Group B.V. & Co. KG / Schlagwort(e): Expansion

BIRKENSTOCK ERÖFFNET ZWEI STORES IN ATHEN UND EXPANDIERT IM GRIECHISCHEN MARKT



20.11.2026 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ATHEN, Griechenland, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- BIRKENSTOCK hat die Eröffnung seiner ersten beiden Stores in Griechenland bekannt gegeben und schreibt damit das nächste Kapitel in der Retail-Expansion der Marke. Der erste BIRKENSTOCK Store öffnete seine Türen am 12. November 2026 auf der Ermou-Straße im Herzen von Athen. Umgeben von historischen Sehenswürdigkeiten und lebendigen Stadtvierteln zieht die Ermou-Straße sowohl Einheimische als auch Gäste aus aller Welt an. Dieser Ort zeugt von Athens ganzjähriger Attraktivität als Reiseziel und ist somit die ideale Wahl für den Markteintritt der Fußbett-Marke in Griechenland. Die neue Filiale ist als Touchpoint für Konsumentinnen und Konsumenten sowie als Ausgangsort für eine Reise durch das Markenuniversum angelegt. In den modernen Räumlichkeiten haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das unverwechselbare Design, die außergewöhnliche Qualität und die legendäre Fußbett-Funktion von BIRKENSTOCK, basierend auf über 250 Jahre Schuhmachertradition, hautnah zu erleben. Auf einer Fläche von 62 m2 verkörpert der neue BIRKENSTOCK Store das Markenbekenntnis zu natürlichen Materialien, hoher Funktionalität und zeitlosem Design. Das Interieur besticht durch eine warme, erdige Farbpalette und mit Kork verkleideten Wänden, die visuell auf das legendäre Fußbett anspielen. Ein von Naturstein inspirierter Fußboden und sorgfältig designte Display-Möbel schaffen eine einladende Atmosphäre und erwecken die Tradition und Handwerkskunst der Marke zum Leben. Darüber hinaus baut BIRKENSTOCK seine Präsenz in Athen demnächst mit einem zweiten Store in der exklusiven Golden Hall aus. Die Neueröffnung ist für Anfang Dezember 2026 geplant. Beide Openings markieren für BIRKENSTOCK wichtige Meilensteine im Hinblick auf die Etablierung in der griechischen Hauptstadt und schaffen besondere Orte, um das gesamte Produktsortiment sowie den Kern und Zweck der Fußbett-Marke zu entdecken - von zeitlosen Sandalen und Clog-Ikonen über traditionelle Silhouetten bis hin zu den neuesten saisonalen Kollektionen. BIRKENSTOCKs Retail-Standorte laden dazu ein, ein Marken-Universum kennenzulernen, das Saisons und Generationen überdauert und auf authentischen Werten basiert, die seit über 250 Jahren prägend sind: Funktion, Qualität und Tradition. Beide Destinationen sollen Besucherinnen und Besucher dazu inspirieren, das unvergleichliche Fußbett aus erster Hand kennenzulernen und das Gefühl vom naturgewollten Gehen selbst zu erleben. Die neuen Stores in Griechenland sind mehr als reine Retail-Standorte - sie stellen eine echte Verbindung zur Kultur und den Menschen vor Ort her. Auch in Griechenland bleibt BIRKENSTOCK seinem Bekenntnis zu gesunden Füßen und natürlicher Bewegung treu. In den kommenden Monaten wird die Marke ihren Fußabdruck in Hellas mit speziellen Events für die BIRKENSTOCK Community und lokalen Kollaborationen zelebrieren und so die Verbindung zur griechischen Hauptstadt weiter stärken. DIE HERBST-/WINTERKOLLEKTION Anlässlich der bevorstehenden Saison steht die Herbst-/Winterkollektion in den neuen BIRKENSTOCK Stores im Mittelpunkt. Die Kollektion vereint BIRKENSTOCKs unverwechselbare Ästhetik, Funktionalität und legendäre Fußbett-Funktion in Form von Modellen, die auf natürliche Weise ihren Platz in saisonalen Garderoben und im Alltag der Menschen einnehmen. Vom legendären BOSTON Clog und der ARIZONA Sandale, bis hin zu saisonalen Shearling-Varianten und modernen geschlossenen Schuhen, bietet die Herbst-/Winterkollektion vielseitige Modelle, die mühelos den Übergang vom Alltagsbegleiter bis hin zu einem eleganten, oder modischen Look vollführen. Der BOSTON feiert 2026 seinen 50. Geburtstag und hat ein ganzes Clog-Universum geprägt, darunter den NAPLES und den TOKIO, die sich jeweils als ganz eigene Interpretation der Clog-Ikone präsentieren. Die BIRKENSTOCK Kollektion umfasst außerdem geschlossene Modelle wie den LONDON und den UTTI, die eine zeitlose Ästhetik, Funktionalität und Handwerkskunst vereinen und BIRKENSTOCKs Mission vom naturgewollten Gehen verkörpern. Darüber hinaus inkludiert die neue Kollektion ein Mini-Me-Konzept, das von der generationsübergreifenden Popularität beliebter Modelle zeugt, die sowohl als Versionen für Erwachsene als auch für Kinder erhältlich sind. Die unverkennbare Designsprache schafft eine natürliche Verbindung zwischen den Generationen und bringt BIRKENSTOCKs Philosophie durch einen modernen Ansatz zum Ausdruck. Mit den beiden Stores in Athen stärkt BIRKENSTOCK seine Präsenz auf dem griechischen Markt und schafft neue Anlaufstellen für Fußbett-Liebhaber, die die jahrhundertealte Tradition und den Markenzweck mit dem typisch griechischen Lebensgefühl und dem Vibe einer zeitgemäßen Großstadt in Einklang bringen. INFORMATIONEN FÜR PRESSEVERTRETER BIRKENSTOCK ERMOU eröffnet am 12.11.2026 eröffnet.

Store-Adresse: Ermou 18, Athen, Griechenland

Öffnungszeiten: montags - freitags 09:00-21:00

samstags 09:00-20:00

Store-Bilder: download ÜBER BIRKENSTOCK BIRKENSTOCK ist eine universelle Purpose-Marke mit einer Tradition, die bis auf das Jahr 1774 zurückgeht und fest in Qualität und Funktion verankert ist. Unsere Mission ist es, allen Menschen weltweit das "Naturgewollte Gehen" zu ermöglichen. Wir sind nicht nur ein Fußbett-Unternehmen, sondern haben das original Fußbett auch erfunden. Unser Fußbett ist das Ergebnis einer langen Reihe von Innovationen, die auf unserem ganz eigenen orthopädischen Ansatz basieren. Eine dieser revolutionären Neuerungen war das "System Birkenstock", das Konrad Birkenstock Ende des 19. Jahrhunderts mit der Erfindung des anatomisch geformten Schuhleisten eingeführt hat. Unser Fußbett ahmt das Gefühl von Barfußlaufen auf natürlichem Untergrund nach und unterstützt die Füße, indem es das Körpergewicht gleichmäßig über die Fußsohle verteilt und dadurch Reibung und Druckpunkte verringert. Dieses Konzept ist die Basis für alles, was wir tun, und diente bereits als Fundament für Karl Birkenstocks Fußbett, wie wir es heute kennen. Aus all diesem Wissen ist ein Produktarchiv entstanden, das inzwischen mehr als 700 Silhouetten mit Fußbett umfasst. Durch kontinuierliche Innovation halten wir dieses Archiv relevant und erweitern es ständig um neue Modelle. Als Referenz dienen dabei stets unsere ikonischen Modelle, die für praktisch jeden Trageanlass designt sind - angefangen von Sandalen über Clogs bis hin zu geschlossenen Schuhen. Mit rund 7.800 Beschäftigten (FTE) weltweit und einem Umsatz von 2,09 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2025 vertreiben wir unsere Produkte in mehr als 90 Ländern über ein globales Netzwerk aus Tochtergesellschaften, Vertriebspartnern und Online-Stores. Unsere Kollektionen finden sich in über 12.000 Einzelhandelsgeschäften - sowohl in unseren eigenen Stores als auch bei Handelspartnern. Als deutsches Traditionsunternehmen liefert die BIRKENSTOCK Group ausgezeichnete Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere Produktionskapazitäten basieren auf jahrhundertealten Handwerkstraditionen und dem Bekenntnis, ausschließlich erstklassige Materialien zu verwenden. Mit einer der branchenweit größten vertikal integrierten Lieferketten stellen wir sicher, dass alle BIRKENSTOCK Produkte unseren strengen Qualitätsmaßstäben entsprechen. Die allermeisten unserer Produkte fertigen wir in Deutschland; alle anderen werden innerhalb der EU produziert. Unsere Fußbetten sind ausnahmslos "Made in Germany". BIRKENSTOCK behält die strenge Kontrolle über seine Produktion und Lieferkette und priorisiert die Beschaffung und Verwendung von Rohstoffen europäischen Ursprungs. Gewinnmitteilungen und sonstige aktuelle Finanzmeldungen von BIRKENSTOCK sind unter www.birkenstock-holding.com abrufbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.birkenstock-group.com oder folgen Sie BIRKENSTOCK auf LinkedIn , Instagram und YouTube . Unseren Onlineshop finden Sie unter www.birkenstock.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/birkenstock-eroffnet-zwei-stores-in-athen-und-expandiert-im-griechischen-markt-302946794.html



20.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News