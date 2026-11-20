Der erste Handelstag von Anthropic ist vorbei und wie zu erwarten war, legte die Aktie des KI-Unternehmens einen erfolgreichen Start hin. Sie ging bei 97 US$ aus dem Handel - ein Plus von rund +17% gegenüber dem Ausgabekurs. Aber war dieser Start wirklich so stark und ist die Anthropic-Aktie ein Investment wert? Eine erstaunliche Kursentwicklung Von einem starken Start würde ich nicht unbedingt sprechen, denn nachdem die Anthropic-Aktie nur ganz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...