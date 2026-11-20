Der Rekord-Börsengang von Anthropic sollte die Stimmung im Technologiesektor drehen, doch das Gegenteil ist eingetreten. Außerbörslich wurden die Aktien des KI-Plattformentwicklers am Freitag zuletzt zu 92,60 US-Dollar gehandelt, ein Minus von fast 5% gegenüber dem Schlusskurs des Vortages. Gleichzeitig rutschte der Nasdaq 100 auf den tiefsten Stand seit April. Was bedeutet das für Anleger, die auf eine Stabilisierung bei Technologie- und Chipwerten ...

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