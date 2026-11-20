Nach einer beeindruckenden Rekordrally legt die Allianz-Aktie derzeit eine Verschnaufpause ein. Erst am Montag markierten die Papiere des Münchener Versicherungskonzerns bei 479,10 € ein neues Allzeithoch, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Bereits in meiner früheren Analyse "Jetzt sind die Käufer gefragt" hatte ich eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung favorisiert. Allerdings verlief der Weg zum neuen Rekordhoch nicht ohne Umwege, denn die damals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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