Die AMD-Aktie hat in den letzten Tagen mit Vollgas den Rückwärtsgang eingelegt. Am gestrigen Freitag brach der Kurs des Chipkonzerns um über -7% ein. Damit summieren sich die Kursverluste über die letzten fünf Handelstage auf mehr als -16%. Und auch im europäischen Handel geht die Talfahrt der AMD-Aktie am Freitagmorgen mit über -3% weiter. Was treibt Anleger momentan aus der Aktie und sollten kluge Anleger besser das Gegenteil tun und kaufen? Ein ...

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