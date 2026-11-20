Ein Leerverkäufer erhebt schwere Vorwürfe gegen AMD und wettet zugleich auf fallende Kurse. Die Aktie gibt deutlich nach, der Konzern wehrt sich. Was an dem Bericht dran sein könnte und wo er Lücken hat. Ein Bericht über mögliche Verbindungen nach China hat die AMD-Aktie am Donnerstag kräftig belastet. Das Papier schloss 7,7 Prozent tiefer bei 489,19 US-Dollar, zeitweise lag das Minus bei rund zehn Prozent. Auslöser war eine Recherche von Hunterbrook Media. Demnach könnten ...

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