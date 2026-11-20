FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 360 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1000 (850) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 405 (465) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CONCURRENT TECHNOLOGIES TARGET TO 340 (320) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3844 (3812) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2900 (2850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 445 (475) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3400 (3500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2530 (2500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 320 (360) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 495 (488) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BALTIC CLASSIFIEDS TARGET TO 2,02 (2,11) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 467 (429) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - ODDO BHF RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1340) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 450 (480) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES 4BASEBIO PRICE TARGET TO 1300 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM'
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