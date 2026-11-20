Thanksgiving verkürzt die US-Woche, doch an Spannung mangelt es nicht: Dell, HP, Analog Devices und Deere liefern frische Zahlen, während BASF und Rheinmetall an ihren Kapitalmarkttagen die Weichen für die kommenden Jahre stellen. Am Mittwoch ballen sich mit PCE-Inflation, US-BIP und Beige Book die wichtigsten Konjunkturdaten der Woche. Dazu kommen Ifo-Index, Einkaufsmanagerindizes und ein EU-Sondergipfel zur Ukraine-Finanzierung.Montag, 23. ...

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