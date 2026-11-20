Jede neue Photovoltaik-Anlage muss im Marktstammdatenregister eingetragen werden. Wer sich trotz guter Eignung des eigenen Daches gegen die Installation entscheidet, wird dagegen nirgends erfasst. Warum Eigentümer verzichten, darüber kursieren viele Vermutungen. Belastbare Daten fehlen jedoch, auch in der Wissenschaft. Hier setzt das gemeinsame Forschungsprojekt, gefördert durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten (TMUENF), der Thüringer Landesenergieagentur ThEGA und der Universität Erfurt an. Ein Brief mit Wirtschaftlichkeitsrechnung und Antwortpostkarte Im ...

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