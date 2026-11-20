Zürich - Die Stimmung an den internationalen Märkten ist angeknackst. Dem kann sich auch der Schweizer Markt zum Wochenschluss nicht entziehen. Vor allem Technologiewerte und KI-nahe Titel werden abverkauft. In diesem Umfeld kann der SMI über weite Strecken zwar seine defensiven Muskeln spielen lassen, zuletzt hat er aber sein Minus deutlich vergrössert und hält sich aktuell nur noch knapp über der 14'600er Marke. Der mit Spannung erwartete Börsengang ...

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