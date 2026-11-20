Der Energy-Tech-Anbieter Enpal hat nach eigenen Angaben seit dem Markteintritt 2023 mehr als 30.000 Wärmepumpen installiert und im Oktober 2026 mit rund 1.900 Installationen einen neuen Monatsrekord erreicht. Damit baue das Unternehmen seine Position als Wärmepumpen-Installateur aus. Wärmepumpen von Enpal: Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwartetFür das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen allein in der Wärmepumpensparte einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro. Das entspricht in etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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