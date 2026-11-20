Geht der Crash weiter? | AMD: Short-Attacke | Apple: Sicherer Hafen | SAP: Neue Panik-Welle
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|Von AMD und Nvidia: US-Handelsministerium genehmigte Chipverkäufe an China
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|Ein brisanter Shortseller-Report sorgt für erneute Turbulenzen bei AMD: Die Aktie gerät nach Enthüllungen zu möglichen Exportkontroll-Verstößen massiv unter Druck. Investoren reagieren nervös auf die...
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|Aktie mit neuem Mehrjahrestief: SAP-Rivale Oracle: Das sieht jetzt ganz finster aus!
|© Foto: Dall-EDie Anteile von Hyperscaler Oracle stehen am Freitag vor neuen Mehrjahrestiefs. Zweistellige Kurse sind jetzt nur noch eine Frage der Zeit Enthaltene Werte: US68389X1054,DE0007164600Den...
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|SAP Aktie: Statt lockerer Verschnaufpause nun eine gefährliche Situation
|Die SAP Aktie hat innerhalb von drei Handelstagen gut 12 Prozent verloren und ist am Donnerstag auch unter die Unterstützung bei 189/192 Euro gerutscht. Auf XETRA ging der Softwarekonzern mit einem...
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|SAP SE unter 200 Euro: Was Anleger jetzt übersehen
|Unternehmen / Aktien
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|APPLE INC
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|SAP SE
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