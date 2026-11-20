2016 erhielt der deutsche Handfeuerwaffen-Hersteller HECKLER & KOCH erstmals einen großen Auftrag aus Paris. Seither lieferte er rund 100.000 Sturmgewehre. Nun gibt es die nächste große Order aus Frankreich: Geliefert werden sollen mehr als 70.000 Sturmgewehre plus Zubehör binnen zehn Jahren. Zum finanziellen Umfang des Vertrags machte die Firma keine Angaben. Doch läuft es gut bei HECKLER & KOCH: Im vergangenen Jahr machte das Unternehmen einen Umsatz von 393 Mio. Euro und damit so viel wie noch nie in der Firmengeschichte. Es war ein Zuwachs um 14,4 % im Vergleich zum Jahr zuvor. Der Gewinn schnellte um ein Viertel auf 39,5 Mio. Euro nach oben. Und auch wenn der Handel mit Waffen nicht zur größten aller Vorlieben der Anleger zählt - der Aktie tut der Auftrrag gut.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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