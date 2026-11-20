Bei der Rheinmetall-Aktie geht die Talfahrt ungebremst weiter. Am Freitag sackt der DAX-Titel erneut um mehr als -1,6% ab und notiert damit nur noch ganz knapp oberhalb der 700-€-Marke. Im November belaufen sich die Kursverluste inzwischen auf mehr als -30%. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist der Boden nah oder kann es noch viel weiter nach unten gehen? Zweimalige Prognosesenkung kostet Vertrauen Der Vertrauensverlust kommt nicht von ungefähr. ...

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