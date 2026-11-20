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Zentralbanken kauften im dritten Quartal 321 Tonnen Gold. Banyan meldet 1,89 g/t Gold über 10,1 Meter; Amex nennt für Perron inzwischen 2028 als Produktionsziel.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Banyan Gold Corp. und Amex Gold Mining Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge und wird daraus vergütet. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung: 20.11.2026, 12:20 Uhr Berlin/Zürich

++ Goldmarkt zwischen Preisdruck und Nachfrage ++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldpreis hat nachgegeben, doch der längerfristige Vergleich bleibt positiv: Laut World Gold Council lag der LBMA-Nachmittagspreis im dritten Quartal 2026 durchschnittlich bei 4.262 US-Dollar je Feinunze. Das waren fünf Prozent weniger als im Vorquartal, aber 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der nächste geldpolitische Termin steht fest: Die US-Notenbank tagt am 8. und 9. Dezember. Eine bestimmte Zinsentscheidung steht damit ebenso wenig fest wie eine saisonale Goldpreiserholung.

Eine wichtige Nachfragestütze bleiben die Zentralbanken: Nach WGC-Angaben kauften sie im dritten Quartal netto 321 Tonnen Gold. Gleichzeitig sank die Schmucknachfrage gegenüber dem Vorjahresquartal um 17 Prozent. Diese Gegenkräfte zeigen, weshalb kräftige Zentralbankkäufe allein keine belastbare Prognose für den kurzfristigen Goldpreis erlauben.

Banyan prüft Erweiterungen bei AurMac

Banyan Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ - meldete am 28. Oktober für AurMac im Yukon im Bohrloch AX-26-921 1,89 g/t Gold über 10,1 Meter ab 217,7 Metern. Der Abschnitt liegt im Bereich Airstrip. Es handelt sich um Bohrlochlänge; die wahre Mächtigkeit wird näherungsweise mit 95 Prozent davon angegeben.

Die Ergebnisse sprechen laut Unternehmen für Erweiterungspotenzial zwischen Airstrip und Powerline. Am 29. September schloss Banyan Finanzierungen über zusammen 54,313 Millionen kanadische Dollar brutto ab. Weitere Bohrungen sollen die Ausdehnung der Mineralisierung prüfen.

Amex entwickelt Perron weiter

Amex Gold Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ - entwickelt das zu 100 Prozent eigene Perron-Projekt in Québec. Am 29. Oktober meldete es im Bohrloch PE-26-959 ab 217,10 Metern 114,07 g/t Gold über 1,00 Meter, einschließlich 227,46 g/t über 0,50 Meter. Das sind Bohrlochlängen, keine bestätigten wahren Mächtigkeiten.

Die Phase-1-Machbarkeitsstudie mit Stichtag 31. März sieht externe Lohnaufbereitung vor. Die Projektseite nennt mittlerweile 2028 als Produktionsziel.

Fazit: Banyan und Amex vor weiteren Schritten

Die Zentralbanknachfrage bietet dem Goldmarkt Unterstützung, während Banyan weitere Exploration und Amex die Entwicklung von Perron verfolgen. Weitere Bohrergebnisse und Entwicklungsschritte werden zeigen, wie weit die Projekte vorankommen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/banyan-gold-corp/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/amex-gold-mining-inc/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

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Rohstoff-Reports: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Roadshows: https://www.resource-capital.ch/de/roadshows/

Quellen: World Gold Council, Gold Demand Trends Q3 2026, 03.11.2026 · Federal Reserve, Sitzungskalender 2026, Abruf 17.11.2026 · Banyan Gold, Finanzierung, 29.09.2026 · Banyan Gold, Airstrip-Bohrungen, 28.10.2026 · Amex, Phase-1-Studienbericht, 28.05.2026 · Amex, Untertageentwicklung, 21.09.2026 · Amex, Ressourcenbohrungen, 29.10.2026 · Amex, Projektseite Machbarkeitsstudie, Abruf 17.11.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi, freie Journalistin. Emittenten: Banyan Gold Corp. (TSXV: BYN; OTCQB: BYAGF; WKN: A1T64A; ISIN: CA06683K1066) und Amex Gold Mining Inc. (TSXV: AMX; OTCQX: AMXEF; WKN: A2DJY1; ISIN: CA03114B1022). Der Artikel erfolgt im Rahmen entgeltlicher IR-Beraterverträge mit beiden Unternehmen, über die SRC vergütet wird. Die Vergütung der Autorin erfolgt über SRC. Die bezahlten Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC. Anschrift der verantwortlichen Person: c/o SRC, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 17.11.2026, 10:25 Uhr MEZ. Die jüngsten abgerufenen Meldungen sind Banyan vom 28.10.2026 und Amex vom 06.11.2026; die Auszeichnung von Amex wird im Kurztext aus Platzgründen nicht behandelt. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; technische Unternehmensangaben wurden nicht unabhängig überprüft. Es erfolgte keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. QPs: Banyan - Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration, nicht unabhängig; Amex-Bohrmeldung - Aaron Stone, P.Geo., Vice President Exploration, nicht unabhängig, und Jérôme Augustin, Ph.D., P.Geo., unabhängig. Der Studienbericht vom 28.05.2026 benennt unabhängige Fachgutachter; die dortigen technischen Angaben wurden durch Alexandre Burelle, P.Eng., freigegeben. Diese Freigaben beziehen sich auf die Originalquellen, nicht auf diesen Artikel. Banyans Mächtigkeitsangabe ist eine Näherung; Amex-Abschnitte werden als Bohrlochlängen wiedergegeben. Ein Großprobenprogramm ist kein kommerzieller Minenbetrieb. Zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere das Amex-Produktionsziel 2028, sind unsicher und keine Zusagen. Goldpreis, Zinsen, Wechselkurse, Exploration, Metallurgie, Finanzierung, Verwässerung, Genehmigungen, Rechte indigener Gemeinschaften und Baukosten können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Eine routinemäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungspflichten bleiben unberührt.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung oder Kaufaufforderung; kein Wertpapierangebot und keine Kaufempfehlung. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Haftung ist nur im gesetzlich zulässigen Umfang begrenzt; zwingende Haftung und Ansprüche bleiben unberührt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt. KI wurde für Recherche, Bearbeitung und Titelbild eingesetzt. Das Titelbild ist eine Symbolillustration und zeigt keine realen Projekte der Emittenten. Redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung verbleiben bei SRC. Erstveröffentlichung und tatsächliche Verbreitung sind vor Veröffentlichung einzutragen; die Anwendbarkeit zusätzlicher territorialer Offenlegungspflichten ist vorab zu klären. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

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