Das Hick-Hack um die künftige Ausgestaltung der Solarförderung wird sich mindestens noch bis in den Dezember ziehen. Erst Ende vergangener Woche verständigten sich Fachpolitiker aus CDU, CSU und SPD, dass entgegen dem Entwurf zur EEG-Novelle aus dem Bundeswirtschaftsministerium die Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen bis 25 Kilowatt doch erhalten bleiben soll. Das Ministerium zeigt sich wenig begeistert von dieser Rolle rückwärts, es will weiterhin eher die Förderung kleiner Photovoltaik-Anlagen beenden und sich in die Direktvermarktung schicken, um Erlöse zu generieren. Frühestens im ...

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