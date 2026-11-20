Zürich - MYNE Homes, Anbieter für Managed Co-Ownership (Miteigentum) an hochwertigen Ferienimmobilien, übernimmt die beyoul AG mit Sitz in Zürich. beyoul wurde 2022 von der Aquilas Company Builder AG gegründet und gilt als Pionier für Co-Ownership an Ferienimmobilien in der Schweiz. Mit der Übernahme geht beyoul vollständig in MYNE auf. Im Mittelpunkt steht die Schweizer Kundschaft: Sie erhält über MYNE Zugang zu hochwertigen Ferienimmobilien in ...

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