Zürich - MYNE Homes, Anbieter für Managed Co-Ownership (Miteigentum) an hochwertigen Ferienimmobilien, übernimmt die beyoul AG mit Sitz in Zürich. beyoul wurde 2022 von der Aquilas Company Builder AG gegründet und gilt als Pionier für Co-Ownership an Ferienimmobilien in der Schweiz. Mit der Übernahme geht beyoul vollständig in MYNE auf. Im Mittelpunkt steht die Schweizer Kundschaft: Sie erhält über MYNE Zugang zu hochwertigen Ferienimmobilien in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab