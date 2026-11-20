Der vorläufige Kompromiss vom 18. November 2026 sieht erstmals Fristen für die Genehmigung von Übertragungs- und Verteilernetzprojekten, eigenständigen Speichern und Ladestationen vor. Die neuen Regeln für Genehmigungen im EU-Netzpaket eröffnen nach Einschätzung des BDEW auch Spielraum für Ausnahmen von Netzbetreiberpflichten bei bestimmten Kundenanlagen. Die Umsetzung von Übertragungsnetzprojekten dauert nach Angaben der EU-Kommission im Schnitt mehr als zehn Jahre. Mehr als die Hälfte dieser Zeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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