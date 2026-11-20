LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 35 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Namita Samtani passte die Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der niederländischen Bank an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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