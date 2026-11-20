Im Forschungsprojekt ELISE entwickeln das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE und Partner seit August 2026 Verfahren, die mit Gondel-LiDAR die Vermessung von Windenergieanlagen schneller und günstiger machen sollen. Beteiligt sind außerdem sowento, die Deutsche WindGuard Consulting und das Wind Energy Technology Institute (WETI) der Hochschule Flensburg. Windparks, insbesondere in Mittelgebirgen, erreichen nicht immer die ursprünglich prognostizierten Stromerträge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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