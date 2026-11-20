Neue Unterlagen aus Washington zeigen, wie viele KI-Prozessoren die US-Regierung für den Export in die Volksrepublik freigab - auch Tencent und Alibaba gehörten zu den Empfängern. Für den US-Halbleiterriesen wächst damit der Druck, zumal seit Huangs Rücktritt eine dauerhafte Führung fehlt. Aktionäre knüpfen eine Erholung vor allem an die Frage, wer Huang beerbt.Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta verlangt von Nvidia Aufklärung über ...

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