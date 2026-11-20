Vereinbarung über die Lieferung der Titan Silicon Si/C-Anode von Sila an die US-Produktionsstätten von Panasonic, wodurch die Stabilität der heimischen Batterie-Lieferkette und die Fähigkeiten im Bereich fortschrittlicher Technologien gestärkt werden.

Sila, ein führendes Unternehmen im Bereich Batterietechnologie und -materialien, gab heute den Abschluss einer kommerziellen Abnahmevereinbarung mit der Panasonic Energy Corporation of North America bekannt. Die mehrjährige Vereinbarung ist Teil einer langfristigen Geschäftsbeziehung, die im Laufe der Zeit ein Abnahmevolumen von über $1 Milliarde erreichen könnte. Sila wird sein firmeneigenes Titan Silicon-Silizium-Kohlenstoff-Anodenmaterial (Si/C) aus seinem Werk in Moses Lake, Washington, liefern, um Panasonic-Batteriezellen mit Energie zu versorgen. Die Partnerschaft soll zudem dazu beitragen, in den Vereinigten Staaten zahlreiche Arbeitsplätze in der Fertigung und im Baugewerbe zu schaffen. Da die Anodenproduktion von Sila in den USA auf firmeneigener amerikanischer Technologie und Know-how basiert, erhalten Panasonic und seine OEM-Kunden einen klareren Weg hin zu einer sichereren, widerstandsfähigeren und nachhaltigeren inländischen Lieferkette.

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Sila, a leading battery technology and materials company, today announced a commercial offtake agreement with Panasonic Energy Corporation of North America.

"Diese Abnahmevereinbarung ist ein wichtiger kommerzieller Meilenstein für Sila und ein Zeichen dafür, dass unser Werk in Moses Lake nach der Qualifizierung bereit sein wird, Hochleistungsmaterialien an unsere wichtigsten strategischen Kunden zu liefern und bei Bedarf zu expandieren", sagte Gene Berdichevsky, Mitgründer und CEO von Sila. "Die Partnerschaft mit einem weltweit führenden Branchenunternehmen wie Panasonic bestätigt unsere Technologie und stellt sicher, dass in den USA entwickelte und hergestellte Anoden in amerikanische Batteriezellen integriert werden, um wichtige Industriezweige auf lange Sicht mit Energie zu versorgen."

Die Vereinbarung stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der technologischen Wettbewerbsfähigkeit und der industriellen Widerstandsfähigkeit der USA dar, indem Silizium-Kohlenstoff-Anodenmaterialien der nächsten Generation hier in den Vereinigten Staaten hergestellt werden. Sila und Panasonic werden zudem im Bereich des geistigen Eigentums zusammenarbeiten, um ihre Partnerschaft weiter zu festigen und auszubauen.

"Die rasanten Fortschritte von Sila in Moses Lake vom ersten Spatenstich bis zur Produktion sind außergewöhnlich", sagte Yasuaki Takamoto, CEO der Panasonic Energy Corporation of North America. "Dank ihrer technischen Führungsrolle sind sie ein vertrauenswürdiger Partner, mit dem wir gemeinsam daran arbeiten, unsere höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards zu erfüllen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Panasonic für die Produktion in den USA und trägt gleichzeitig zu einer widerstandsfähigeren Batterie-Lieferkette in Nordamerika bei."

Der heute bekannt gegebene Vertrag folgt auf die kürzlich erfolgte Zusage eines Darlehens in Höhe von $1,4 Milliarden, das Sila vom Office of Strategic Capital (OSC) des US-Verteidigungsministeriums erhalten hat. Der Abschluss verlässlicher kommerzieller Abnahmevereinbarungen stellt einen wichtigen Meilenstein und einen logischen nächsten Schritt dar, um die Praktikabilität und die kommerzielle Reife von Sila im gesamten Unternehmen unter Beweis zu stellen. Außerdem entstehen dadurch schätzungsweise 500 zusätzliche Arbeitsplätze in der Fertigung und im Bauwesen am Sila-Standort in Moses Lake, Washington, da das Unternehmen seine Produktion ausweitet, um die Mengenanforderungen dieser Vereinbarung und anderer kommerzieller Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Produktionsstätte von Sila für Silizium-Kohlenstoff-Anoden in Moses Lake wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der heimischen Batterieproduktion und der Sicherung wichtiger Energieversorgungsketten spielen. Durch den Ausbau der Produktion der firmeneigenen "Titan Silicon Si/C"-Anoden vor Ort festigt die Anlage die Führungsposition der USA im Fertigungsbereich, fördert die Schaffung regionaler Hightech-Arbeitsplätze und legt den Grundstein für eine sichere, wettbewerbsfähige Batterieversorgungskette in Nordamerika für die globalen Märkte von Elektrofahrzeugen, KI und kritischen Technologien.

Über Sila

Sila wurde 2011 gegründet und ist ein Unternehmen für Batterietechnologie und -materialien, das Produkte für die Energieversorgung kritischer Industriezweige und für physische KI entwickelt und herstellt. Die von Sila entwickelte Si/C-Anodentechnologie (Titan Silicon wurde 2021 gegründet und treibt die Leistungssteigerung in den Bereichen Drohnen, Satelliten, Elektronik, Robotik, KI und Elektrofahrzeuge voran. Durch die Kombination von amerikanischem geistigem Eigentum mit Fertigung im Gigaskala-Maßstab bietet Sila die Leistungsfähigkeit, die Sicherheit der Lieferkette und die Kosteneffizienz, die Nationen benötigen. Die Batteriematerialien von Sila werden in einer in ihrer Art einzigartigen Anlage in Moses Lake, Washington, hergestellt. Das Unternehmen wird von 8VC, Atreides Management, Bessemer Venture Partners, Coatue, In-Q-Tel, Matrix Partners, Sutter Hill Ventures sowie von Fonds und Konten unterstützt, die von T. Rowe Price Associates, Inc. beraten werden.

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