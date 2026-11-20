Seit Weihnachten letztes Jahr müssen Anlagenbetreiber ihre Ansprüche für Redispatch-Abregelungen direkt beim Netzbetreiber geltend machen. Mit der EnWG-Novelle 2025 war unter anderem der Direktvermarkter aus dieser Zahlungskette genommen worden. Viele Netzbetreiber waren auf diese Umstellung kaum vorbereitet und auch Anlagenbetreiber waren mit den Modalitäten zunächst oft überfordert. Hinzu kam, dass die Netzbetreiber neben Gutschriften auch Rechnungen verschicken, bedeutet, die Anlagenbetreiber sollten dafür zahlen, dass ihre Anlagen in Zeiten negativer Börsenstrompreise abgeregelt wurden. Als ...

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