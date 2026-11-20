Berlin - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) warnt vor schwierigen Verhandlungen über den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen auf der Klimakonferenz.



"Das wird jetzt noch ein heftiges Tauziehen", sagte Schneider am Freitag den Sendern RTL und ntv. Es gehe um sehr grundsätzliche Fragen, nämlich ob eine klare Entscheidung getroffen werde, nicht nur das Klima zu schützen, sondern sich auch unabhängiger von Öl und Gas zu machen. Staaten, die von Öl und Gas lebten, hätten ein Interesse daran, weiter viel Geld zu verdienen.



Für Deutschland bekräftigte Schneider den Kurs zum Ausbau erneuerbarer Energien. "Wir wollen unabhängiger werden, erneuerbare Energien ausbauen und viele andere Länder machen mit beim Ausstieg aus dem Verbrennen fossiler Brennstoffe und das stimmt mich positiv."



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der selbst nicht zur Klimakonferenz gereist ist, nahm Schneider in Schutz: "Dieses Jahr ging das nicht, weil wir erst eine Bundestagssitzung hatten, wir hatten Kabinettssitzung und wir hatten den Europäischen Rat zwei Tage lang." Für die Verhandlungen habe er daher ein klares Mandat der Bundesregierung und des Bundestages. Nächstes Jahr in Äthiopien sähe das aber wieder anders aus: "Ich gehe sicher davon aus, dass der Bundeskanzler, wie er letztes Jahr in Brasilien war, da auch präsent sein wird", so Schneider.





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