Berlin - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich nach seiner scharfen Äußerung über den ranghohen US-Verteidigungspolitiker Elbridge Colby persönlich für seine Wortwahl entschuldigt. Das sagte Pistorius am Freitag dem Magazin Politico. An seiner Haltung zu ukrainischen Langstreckenangriffen auf Ziele in Russland hält er jedoch fest."Tatsächlich finde ich die Wortwahl im Nachhinein und fand es schon kurz danach nicht wirklich passend", sagte Pistorius. Als Nicht-Muttersprachler habe er sich bei einer englischsprachigen Pressekonferenz auf eine unglückliche Formulierung eingelassen. "Das hätte ich nicht tun sollen."Er habe bereits am Mittwochabend mit Colby telefoniert. "Ich habe mich für die Wortwahl entschuldigt, habe aber auch klargemacht, und er sieht das genauso, wir haben nun mal eine unterschiedliche Auffassung dazu", sagte Pistorius.Hintergrund ist ein öffentlicher Streit über die militärische Wirksamkeit ukrainischer Langstreckenangriffe auf Ziele in Russland. Colby hatte diese beim Treffen der Ukraine-Unterstützer am Dienstag in Brüssel infrage gestellt. Pistorius kritisierte daraufhin, es sei eine "ziemlich dumme Sache", ukrainische Angriffe zu kritisieren, ohne zugleich russische Angriffe auf die Ukraine zu kritisieren.Eine Belastung der deutsch-amerikanischen Verteidigungszusammenarbeit erwartet Pistorius nicht. Deutschland und die USA bemühen sich derzeit um eine engere Zusammenarbeit bei der Waffenproduktion. Die unterschiedlichen Auffassungen hätten bislang zu keiner Belastung geführt, sagte der Minister. Auch seine Wortwahl werde daran nichts ändern.Zugleich verteidigte Pistorius die deutsche Unterstützung bei der Entwicklung und Produktion ukrainischer Langstreckenwaffen. Über deren Einsatz entscheide die Ukraine selbst. "Das sind Entscheidungen, die die Ukrainer zu treffen haben", sagte er. Die ukrainischen Angriffe auf Ziele in Russland seien "gezielt und strategisch und nicht gegen die Zivilbevölkerung gerichtet".Mit Blick auf die bevorstehende Überprüfung der US-Truppenstationierungen in Europa sagte Pistorius zudem, dass beide Seiten aufeinander angewiesen seien. "Die europäischen Alliierten der Nato brauchen die amerikanischen Streitkräfte, brauchen die Vereinigten Staaten von Amerika", sagte er. "Aber umgekehrt brauchen die Vereinigten Staaten von Amerika auch die enge Verbindung mit den europäischen Alliierten und brauchen ihre Basen in Europa und auch in Deutschland."Zu Berichten über einen möglichen Verzicht der Ukraine auf Teile des Donbass im Gegenzug für eine Nato-Mitgliedschaft erklärte Pistorius, solche Vorschläge müssten gemeinsam mit der Ukraine und den europäischen Verbündeten beraten werden. "Jede Idee verdient es, beleuchtet zu werden, aber nicht jede Idee ist gleich gut. Für diese weiß ich nicht, was dafür gilt, das müssen wir jetzt sehen in den anstehenden Gesprächen."